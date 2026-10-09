​Mbour : Un chauffeur déféré pour détournement de 600 000 FCFA de tontine

Depuis la semaine dernière, M. Dieng est incarcéré à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour. Ce chauffeur qui travaille au garage de Mbour est accusé par une dizaine de ses collègues d'avoir emporté leur tontine. Une caisse de 600 000 F CFA montée jour après jour pour préparer la Tabaski selon L’Observateur. Le jour où le groupe a voulu faire le partage, le collecteur n'a pas pu présenter l'argent.



À la barre du Tribunal de grande instance de Mbour, le mis en cause a admis qu'il était bien celui qui gardait les cotisations. Mais pour expliquer la disparition des fonds, il a évoqué le maraboutage. Il soutient qu'un marabout l'aurait envoûté et poussé à dépenser l'argent sans s'en rendre compte. Une défense rejetée par les plaignants, tous chauffeurs du même garage, qui estiment qu'il a utilisé la somme à des fins personnelles.



Le dossier oppose ainsi la version mystique du chauffeur à celle de ses collègues qui réclament leur argent. Au terme de sa garde à vue, il a été déféré au parquet et placé sous mandat de dépôt à la Maison d'arrêt et de correction de Mbour.