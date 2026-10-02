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​Mbour : accusé d’avoir étranglé sa femme devant leurs enfants, un enseignant jugé



​Mbour : accusé d’avoir étranglé sa femme devant leurs enfants, un enseignant jugé
Nd. Ndiaye, enseignant à Malicounda, comparaît devant le Tribunal de grande instance de Mbour (ouest) pour violences conjugales. Il est accusé d’avoir violemment agressé sa première épouse, Nd.M.Th. Mbaye, le 28 juin 2026, après l’avoir soupçonnée d’adultère.

Selon la victime, son mari l’aurait frappée, déshabillée de force devant leurs enfants avant de l’étrangler. Secourue après les cris des enfants, elle a reçu une Incapacité temporaire de travail (ITT) de six jours et porté plainte à la gendarmerie de Malicounda.

Lors de l’enquête, leur fils de 9 ans a confirmé les violences. À la barre, Nd. Ndiaye aurait toutefois nié avoir frappé son épouse, affirmant avoir vu un homme s’enfuir de leur domicile par la terrasse.

Le parquet a requis l’application de la loi. Le tribunal a mis l’affaire en délibéré. Le verdict est attendu le mardi 6 octobre 2026.
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Fatime Gueye

Vendredi 2 Octobre 2026 - 12:38


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