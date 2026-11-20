Une fausse promesse d’emploi aurait conduit N. Dramé dans un véritable cauchemar. Selon les déclarations de la victime, rapportées par le journal Libération, tout aurait commencé en octobre 2026, lorsque Moustapha Dia, âgé de 26 ans et présenté comme un commerçant originaire de son village, l’a contactée pour lui proposer un emploi de domestique auprès d’une dame résidant à Mbour.



Intéressée par cette opportunité, la jeune femme s’est rendue dans la capitale du département. Mais à son arrivée, le mis en cause lui aurait demandé d’attendre qu’un individu vienne la récupérer, sans lui communiquer les coordonnées de sa supposée patronne.



Un conducteur, dont l’identité reste inconnue, s’est alors présenté et l’a invitée à monter à bord de son véhicule. Après quelques minutes de trajet, il se serait arrêté pour acheter deux tasses de café et en aurait offert une à la jeune femme. Après avoir consommé la boisson, N. Dramé aurait perdu connaissance. Elle ne se serait réveillée qu’à Dakar, devant l’appartement de Moustapha Dia.



D’après sa plainte, ce dernier l’aurait ensuite entraînée dans son logement, où il l’aurait retenue contre son gré pendant plus d’un mois, tout en confisquant son téléphone portable. Il l’aurait également présentée à ses voisins comme son épouse. La victime aurait affirmé avoir subi quotidiennement des rapports sexuels non consentis, accompagnés de violences et de menaces.



Le 12 novembre 2026, elle aurait finalement été libérée et aurait trouvé refuge chez une dame à Yeumbeul. Mais quatre jours plus tard, le mis en cause l’aurait retrouvée sur place. Il aurait alors prétendu qu’elle avait fugué et que ses parents la recherchaient depuis plus d’un mois.

Sous prétexte de la conduire au commissariat de Pikine, Moustapha Dia l’aurait contrainte à monter sur sa moto. Arrivé à hauteur du commissariat, il aurait plutôt pris la direction de son domicile, où il l’aurait de nouveau violentée avant de lui imposer un dernier rapport sexuel non protégé.



La jeune femme aurait affirmé avoir profité du moment où son présumé bourreau se trouvait aux toilettes pour s’échapper. Elle aurait ensuite alerté son père, qui s’est rendu à Dakar pour l’accompagner au commissariat et déposer une plainte.



Interpellé le 18 novembre dernier, Moustapha Dia a été entendu par les enquêteurs. Il aurait tenté de nier les faits qui lui sont reprochés, sans convaincre les policiers.