​Médecin blessé par balle à Guédiawaye : 48 heures de grève et une procédure judiciaire enclenchée

L’Association des internes et anciens internes des hôpitaux du Sénégal (AIAIHS) a décrété 48 heures de grève pour dénoncer les faits ayant conduit à la blessure par balle de l’un de ses membres, lors des affrontements survenus dans la nuit du 20 au 21 octobre à Guédiawaye, en marge d’activités de « Navétane ».



Selon le président de l’association, le docteur Gora Gning, intervenant sur la RFM, leur collègue a été atteint alors qu’il se trouvait chez lui.

« Il y a un de nos collègues qui a été touché par balle. Durant la nuit du 20 au 21 octobre à Guédiawaye, le fait était lié à des affrontements qui sont liés à des activités de Navétane. Donc actuellement, il est à l’hôpital Dalal Jamm pour sa prise en charge. Mais il faut noter que sa situation actuelle est stable. Le collègue était dans son domicile et c’est là où le projectile est venu de l’extérieur, alors qu’il s’était levé pour fermer sa fenêtre en entendant les bruits. C’est par la suite qu’il a reçu un projectile qui venait de l’extérieur et il s’est blessé. Aussitôt, il a été acheminé à l’hôpital Dalal Jamm où il a été admis au service des urgences, puis au service de chirurgie pour sa prise en charge », a expliqué le médecin dans le journal de la Rfm.



Interrogé sur la nature du projectile, le président de l’association a affirmé que les informations dont disposent ses collègues, il serait une balle réelle.

« Bon, par rapport aux informations que nous disposons, nous estimons que c’est un projectile réel métallique. Donc nous espérons, bien qu’avec les arguments que nous avons, qu’une balle à blanc ne pourrait faire de tels dégâts », a déclaré le docteur Gora Gning, confirmant ensuite qu’il s’agissait, selon eux, d’une balle réelle.



L’association était même en conférence de presse ce vendredi. Une grève de 48 heures a été décrété jeudi 22 et ce vendredi 23 octobre, afin d’exiger que les circonstances de la blessure soient élucidées.



« C’est une balle réelle, oui. Déjà, nous avons décrété 48 heures de grève hier et aujourd’hui. Nous n’incriminons directement personne, mais nous exigeons que la lumière soit faite afin que justice soit rendue et que toutes les responsabilités soient situées sans aucune complaisance », a indiqué le président de l’association. Une procédure judiciaire a également été enclenchée.



Selon le docteur Gning, « le procureur a déjà saisi le dossier ».

