​Médina Baye : Cheikh Mamour Insa Diop rend visite au Commissariat central de Kaolack

En marge de la célébration du Maouloud 2026, Cheikh Mamour Insa Diop a conduit, lundi 24 août, une « forte délégation » au Commissariat central de Kaolack (ouest) pour une visite de courtoisie au commissaire divisionnaire de Police Souleymane Ba.
La délégation a exprimé sa gratitude à la Police nationale pour son engagement dans la sécurisation du Gamou et formulé des prières pour la réussite des actions sécuritaires, administratives et sociales déployées à cette occasion.
D’après le communiqué de la police, le commissaire central de Kaolack s’est réjoui de cette visite, qu’il a présentée comme un témoignage des liens étroits entre la Police nationale et les communautés religieuses de la ville.
La délégation a exprimé sa gratitude à la Police nationale pour son engagement dans la sécurisation du Gamou et formulé des prières pour la réussite des actions sécuritaires, administratives et sociales déployées à cette occasion.
D’après le communiqué de la police, le commissaire central de Kaolack s’est réjoui de cette visite, qu’il a présentée comme un témoignage des liens étroits entre la Police nationale et les communautés religieuses de la ville.
Autres articles
-
«Que le Tout-Puissant veille sur le Sénégal» : le message d' El Malick Ndiaye pour le Maouloud
-
Kaolack : Serigne Mboup plaide pour que les municipalités s'occupent de la gestion de l'eau
-
Direct-cérémonie officielle du Gamou 2026 : Tivaouane place la cérémonie officielle sous le signe de l’unité
-
Hausse abusive du prix du pain: 2 251 baguettes saisies, six boulangers sanctionnés à Tivaouane
-
Mawlid 2026 : la Police renforce la sécurité à Thiès et Tivaouane et facilite l’accès aux passeports