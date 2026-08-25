​Médina Baye : Cheikh Mamour Insa Diop rend visite au Commissariat central de Kaolack

En marge de la célébration du Maouloud 2026, Cheikh Mamour Insa Diop a conduit, lundi 24 août, une « forte délégation » au Commissariat central de Kaolack (ouest) pour une visite de courtoisie au commissaire divisionnaire de Police Souleymane Ba.



La délégation a exprimé sa gratitude à la Police nationale pour son engagement dans la sécurisation du Gamou et formulé des prières pour la réussite des actions sécuritaires, administratives et sociales déployées à cette occasion.



D’après le communiqué de la police, le commissaire central de Kaolack s’est réjoui de cette visite, qu’il a présentée comme un témoignage des liens étroits entre la Police nationale et les communautés religieuses de la ville.

