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​Médina Baye : Cheikh Mamour Insa Diop rend visite au Commissariat central de Kaolack



​Médina Baye : Cheikh Mamour Insa Diop rend visite au Commissariat central de Kaolack
En marge de la célébration du Maouloud 2026, Cheikh Mamour Insa Diop a conduit, lundi 24 août, une « forte délégation » au Commissariat central de Kaolack (ouest) pour une visite de courtoisie au commissaire divisionnaire de Police Souleymane Ba.

La délégation a exprimé sa gratitude à la Police nationale pour son engagement dans la sécurisation du Gamou et formulé des prières pour la réussite des actions sécuritaires, administratives et sociales déployées à cette occasion.

D’après le communiqué de la police, le commissaire central de Kaolack s’est réjoui de cette visite, qu’il a présentée comme un témoignage des liens étroits entre la Police nationale et les communautés religieuses de la ville.
 
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Fatime Gueye

Mardi 25 Août 2026 - 15:23


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