Le commissariat de la Médina (Dakar) a été alerté par le district sanitaire après la découverte du corps d’un nouveau-né de sexe masculin dans un sachet plastique le 12 novembre dernier. Selon Libération, Marième S. N., âgée de 23 ans et domiciliée à la Médina, s’était rendue dans la nuit du 11 au 12 novembre 2026 au centre de santé Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké, souffrant de douleurs abdominales et de saignements abondants.



Selon le journal Libération, après examen, la sage-femme de garde a remarqué la présence du cordon ombilical, alors que la jeune femme niait être enceinte ou avoir accouché. Interrogée par le personnel médical, elle a finalement indiqué où se trouvait le sachet contenant le nouveau-né.



Lors de son audition, Marième S. N. aurait affirmé qu’elle ignorait être enceinte, à la suite d’une relation amoureuse avec un certain A. Mendy. Elle a expliqué avoir ressenti des contractions et avoir accouché alors qu’elle se dirigeait vers le centre de santé. Selon ses déclarations, le bébé serait né sans vie. Elle aurait ensuite placé son corps dans un sac plastique avant de le déposer sur un banc public situé près de la mosquée dite « Diakay Toucouleur ».



Interpellée par le commissariat de la Médina, la jeune femme a été déférée au parquet le 16 novembre 2026 pour outrage public aux bonnes mœurs, atteinte à la dignité humaine et suspicion d’avortement provoqué.