​Médinatoul Salam 2 : plus de 2 000 femmes bénéficient d'une formation d’une semaine en saponification

Dans le cadre d’un partenariat liant la municipalité de cette localité au Fonds de garantie automobile du Sénégal et à l’Union des institutions mutualistes communautaires d’épargne et de crédit (U-IMCEC), plus de 2 000 femmes de Médinatoul Salam 2, une commune de la région de Kaffrine (centre), ont bénéficié d’une formation d’une semaine en saponification.



La cérémonie officielle de remise des attestations s’est déroulée, le 14 octobre 2026, en présence de plusieurs groupements féminins issus des différents villages de la commune et de personnalités de la localité.



En marge de cette cérémonie, le maire Modou Seck, a indiqué que cette session de formation en fabrication de savon artisanal « constitue un geste fort en faveur de l’autonomisation économique, de la formation professionnelle et de l’entrepreneuriat local ».



Selon l’APS, cette initiative vise à renforcer les capacités des femmes en leur offrant des compétences pratiques susceptibles de favoriser le développement d’activités génératrices de revenus.