​Menaces contre Thierno Alassane Sall : le Mouvement des enseignants monte au créneau

Dans un communiqué publié ce jeudi, le Mouvement national des enseignants de la République des Valeurs exprime sa « vive préoccupation » suite aux incidents et aux tensions qui ont secoué l'Assemblée nationale, ciblant plus particulièrement « les menaces, insultes et propos hostiles » dont fait l'objet le député Thierno Alassane Sall dans l'exercice de son mandat.



Tout en condamnant « fermement toute forme de menace, d’intimidation, d’invective ou d’attaque personnelle », l'organisation rappelle que l'institution parlementaire doit demeurer un espace où « les désaccords s’expriment avec force » et où « les arguments doivent pouvoir répondre aux arguments », estimant que « ni le désaccord ni la passion politique ne peuvent justifier les menaces, les insultes ou l’intimidation ».



Se positionnant en tant qu'éducateurs, les membres du mouvement interpellent directement la classe politique en se demandant « comment demander à notre jeunesse de respecter ces principes si ceux qui incarnent les institutions de la République donnent le spectacle contraire », tout en réaffirmant leur « soutien à Thierno Alassane Sall » et leur attachement au libre exercice de l’activité parlementaire.



Le mouvement appelle l'ensemble des acteurs, militants et citoyens à la retenue et au « respect mutuel », tant au sein de l'hémicycle que sur les réseaux sociaux, concluant que « la démocratie se renforce par le débat » et « ne peut jamais se construire par l’intimidation ».