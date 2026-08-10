​Mercato : Le Bayern Munich s’offre Bara Sapoko Ndiaye jusqu'en 2031

Le FC Bayern a officialisé le transfert définitif du milieu de terrain sénégalais de 18 ans, Bara Sapoko Ndiaye, qui s'est engagé avec le club bavarois jusqu'en juin 2031.



Arrivé l'hiver dernier en prêt en provenance de l'académie gambienne Gambinos Stars Africa structure partenaire de la coentreprise Red&Gold Football, le jeune international a conquis sa place après avoir disputé quatre rencontres de Bundesliga et décroché le titre de champion d'Allemagne lors de la seconde moitié de la saison 2025/2026, une ascension confirmée par sa participation récente à la Coupe du monde.



Séduit par le profil du joueur, l'entraîneur Vincent Kompany mise sur son potentiel pour renforcer durablement l'entrejeu de l'équipe première.



Le directeur sportif Christoph Freund a ainsi souligné : « Bara est un excellent footballeur qui s'est parfaitement adapté à son nouvel environnement au FC Bayern en un temps record et a rapidement conquis le cœur de l'équipe. »



Exprimant sa reconnaissance après cette signature majeure, le jeune prodige a déclaré : « Aujourd'hui est un grand jour pour moi et toute ma famille. C'est un rêve qui se réalise, je suis très heureux et je veux aussi être un exemple pour les autres jeunes joueurs, comme mes coéquipiers de Gambinos Stars, et leur montrer qu'on peut intégrer l'une des plus grandes équipes du monde. »



Les dernières formalités administratives et l'annonce publique de l'accord sont prévues pour la semaine prochaine, selon les informations officielles publiées sur le réseau social X du FC Bayern.