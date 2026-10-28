​Métaux et minéraux critiques : la Banque mondiale anticipe un régime de prix élevés et durables

Le secteur des métaux et minéraux s'oriente vers des sommets historiques, avec une hausse de l'indice global projetée à « 25 % en 2026 », selon le rapport du Groupe de la Banque mondiale intitulé Commodity Markets Outlook (octobre 2026).



L'institution souligne que malgré un léger repli de « 3 % en 2027 », un « régime de prix élevés » restera fermement ancré, l'indice dépassant de « 16 % son pic de 2021 ».



Cette dynamique est principalement alimentée par les métaux de base, dont la demande demeure vigoureuse grâce aux investissements dans « les infrastructures d'électrification, les énergies renouvelables et les centres de données ».



Pour l'aluminium, le rapport anticipe une moyenne record de « 3 250 dollars par tonne métrique en 2026 » avant une décélération progressive, tandis que le cuivre devrait s'établir à un niveau proche de ses sommets historiques malgré la « modération de la croissance de la production minière ».



Concernant les autres métaux industriels, la Banque mondiale met en lumière des trajectoires contrastées : l'étain devrait bondir de « 50 % en 2026 » sous l'effet de contraintes d'offre persistantes, avant de reculer l'année suivante. En revanche, le minerai de fer continue de pâtir de « la faiblesse de la construction traditionnelle et du secteur sidérurgique, en particulier en Chine », ce qui pèse négativement sur ses cours.



Du côté des minéraux critiques, le rapport met en évidence un « affaiblissement général des prix au troisième trimestre de 2026 », illustré par des baisses notables pour le « cobalt (en baisse de 25 %) et le lithium (en baisse de 13 %) ».



Cette tendance s'explique par la réouverture de mines, la reprise des exportations et « un certain essoufflement de la dynamique des ventes de véhicules électriques en Chine », le tout sur fond d'interventions politiques accrues et de mesures restrictives à l'exportation qui dépassent largement les actions de libéralisation.



Du côté des métaux précieux, l'indice enregistre une forte progression de « 40 % pour l'année 2026 », portée par des flux d'investissement solides et des achats stratégiques.



Bien qu'un recul de « 8 % en 2027 » soit attendu sous l'effet de la remontée des taux d'intérêt, le rapport précise que ces métaux se maintiendront « à des niveaux historiquement élevés ».