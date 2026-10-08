​Météo : l’ANACIM annonce de nouvelles fortes pluies et des orages jusqu’au 12 octobre

Les populations sont appelées à la vigilance face à un nouvel épisode pluvieux annoncé sur une grande partie du Sénégal. Selon l’ANACIM, des pluies accompagnées d’orages sont attendues jusqu’au lundi 12 octobre, avec des intensités qui pourraient être particulièrement fortes durant le week-end.



« Après les fortes pluies que nous avons notées ces derniers jours, l’ANACIM vous informe que jusqu’à présent le ciel n’a pas encore fermé ses vannes. Donc d’autres pluies et orages pourraient intéresser l’ensemble du territoire national entre aujourd’hui, le 8, jusqu’au 12 du mois. Donc ces pluies et orages vont intéresser la quasi-totalité du pays, avec des occurrences qui seront très marquées entre le samedi et le dimanche », a expliqué Mor Kébé, ingénieur prévisionniste à l’ANACIM.



Selon le prévisionniste, les précipitations pourraient être particulièrement importantes dans plusieurs zones du pays durant le week-end. « Entre le samedi et le dimanche, des pluies très fortes pourraient être notées sur le sud et le centre du pays, et également vers l’ouest du territoire national. Donc face à cette alerte, nous informons presque les autorités et aussi les populations de prendre toutes les dispositions pour ne pas être affectées par ces événements météorologiques qui pourraient être extrêmes par endroits », a-t-il alerté.