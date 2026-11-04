​Météo : l’Anacim annonce un épisode de poussière sur l’ensemble du Sénégal jusqu'au samedi

L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (Anacim) a annoncé l’arrivée progressive d’un épisode de poussière qui devrait toucher l’ensemble du territoire sénégalais entre jeudi 5 et samedi 7 novembre 2026. Le phénomène pourrait notamment affecter les personnes souffrant de maladies respiratoires, en particulier les asthmatiques. L’agence a ainsi invité les populations à prendre leurs précautions.



Selon Cheikh Ahmad Tidiane Camara, responsable à l’Anacim, le Sénégal avait enregistré de faibles précipitations dans la matinée du mercredi 4 novembre, notamment dans la région de Dakar et dans plusieurs autres localités du pays.



« On s'est réveillé sous fine pluie, la pluie qui a été quand même assez faible particulièrement dans la région de Dakar, mais aussi dans d'autres localités du pays », a-t-il expliqué. Ces précipitations étaient liées à une importante couverture nuageuse observée durant la nuit du mardi au mercredi. Une situation qui, selon lui, avait été anticipée et signalée dans les bulletins météorologiques de l'agence.



Pour la suite, les nuages devraient persister durant la journée du mercredi, avec de faibles pluies par endroits. À partir du jeudi 5 novembre, la couverture nuageuse devrait progressivement se dissiper pour laisser place à des éclaircies.



Toutefois, cette amélioration du temps sera accompagnée d'une présence de poussière. Le phénomène devrait commencer par les régions de l'Est, avant de s'étendre progressivement vers le Nord puis à l'ensemble du territoire national entre jeudi et vendredi.



Cheikh Ahmad Tidiane Camara a précisé que cette situation pourrait se prolonger jusqu'au samedi, voire dimanche. Il a particulièrement alerté sur les risques pour les personnes vulnérables aux affections respiratoires.



« Munissez-vous donc de votre masque et prenez vos précautions afin de pouvoir faire face à cette poussière qui intéressera l'ensemble du territoire sénégalais dès le jeudi, mais surtout entre le vendredi et le samedi 7 novembre », a-t-il recommandé.



L'Anacim a enfin invité les populations à suivre ses prochaines communications à travers ses différentes plateformes afin de rester informées de l'évolution de la situation météorologique.