​Meurtre d’Aminata Sy à Podor : le suspect principal conduit sur les lieux du drame pour la reconstitution des faits

L’affaire du meurtre de la lycéenne Aminata Sy à Podor connaît une nouvelle évolution. Le présumé meurtrier, Karamo Cissé Ndiaye, a été conduit ce vendredi matin sur les lieux du crime pour la reconstitution des faits.



Cette opération intervient dans le cadre de l’enquête sur la mort de la jeune élève, dont le corps sans vie avait été découvert dans un sac, dans le quartier Lao Demba à Podor, selon la Rfm.



Pour rappel, Karamo Cissé Ndiaye, commerçant de 35 ans, connu comme un vendeur de matériels électroniques au marché Ocass de Touba, est l’accusé principal du meurtre barbare de la lycéenne Aminata Sy, avec qui il entretenait une relation amoureuse, à Podor.



Après une courte période de cavale, il a été arrêté dans la nuit du lundi 26 au mardi 27 octobre 2026 par les hommes du commissaire Aly Guèye de la police de Mbacké.