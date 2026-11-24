Cent sept (107) migrants sénégalais, gambiens et maliens candidats à l’émigration irrégulière ont été secourus sur l’île de Bakous par les éléments de l’antenne de Betenty. Rassemblés sur place pour tenter de rejoindre les îles Canaries, ils ont été abandonnés par une pirogue qui a pris le large le 22 novembre 2026 vers 20 heures, faute de capacité suffisante pour embarquer tout le monde.



Selon les informations recueillies par le journal Libération, au moment de la mise sous presse, ils étaient en cours d’acheminement vers Missirah pour les besoins de leur identification. Le même jour, 61 migrants sénégalais, dont six femmes et huit mineurs, ont également été rapatriés de Mauritanie. Ils ont été reçus au commissariat de Rosso.



Lors de leur audition, ils ont expliqué avoir quitté Bargny le 10 novembre dernier à bord d’une pirogue de fortune, avec pour destination l’Espagne. Mais arrivés au large de Nouakchott, des conditions météorologiques défavorables, notamment de forts vents, les ont contraints à accoster sur les côtes mauritaniennes.



À l’issue de leur audition, ils ont été mis à la disposition de l’antenne de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT) de Rosso pour la poursuite de l’enquête.