Du 1er janvier au 15 novembre 2026, la Gendarmerie nationale a intercepté 2 826 migrants, dont 1 888 Sénégalais et 938 étrangers. Sur la même période, la Police a démantelé 88 réseaux de trafic de migrants et empêché 107 départs.



« Du 1er janvier au 15 novembre 2026, la Gendarmerie a enregistré 51 interceptions concernant 2 826 migrants, dont 1 888 Sénégalais et 938 étrangers », a indiqué la lieutenante Coumba Diouf, de la Division de la communication et des relations publiques de la Gendarmerie.



Pour la seule période du 1er au 15 novembre, 18 pirogues transportant 804 migrants ont été interceptées. Les opérations ont également permis la saisie de 35 pirogues, 25 moteurs et 30 110 litres de carburant. Trente-huit (38) passeurs ont été interpellés. Les interventions ont notamment eu lieu dans les régions de Fatick, Thiès, Saint-Louis, Dakar et Ziguinchor.



De son côté, le commissaire Cheikh Sadibou Sarr, chef de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants et pratiques assimilées (DNLT), fait état de près de 6 000 personnes interpellées par ses services. Environ 350 organisateurs, passeurs et convoyeurs ont été déférés devant les parquets. La Police a également empêché 107 départs et démantelé 88 réseaux.



Ces chiffres ont été présentés lors de l'atelier de constitution de l'Alliance des médias du POC II, organisé dans le cadre du programme « Aar bakkan - samm yeleff », à la Maison de la Presse Babacar Touré.



Au-delà des opérations d'interception, les forces de sécurité disent vouloir prévenir les drames en mer et porter assistance aux migrants en détresse. Le commissaire Cheikh Sadibou Sarr a ainsi invité les médias à jouer leur rôle dans la sensibilisation des populations et la lutte contre les fausses informations sur la migration irrégulière.



Les migrants interceptés considérés comme des victimes



Selon le journal L’Observateur, le responsable de la DNLT a également insisté sur le statut des migrants interceptés. « Ces migrants-là ne sont pas des criminels, ils sont considérés comme des victimes », a-t-il précisé.



Selon lui, ces personnes sont avant tout des victimes de réseaux de trafic et doivent bénéficier d'une assistance adaptée. Dans cette perspective, il a annoncé la mise en place prochaine de centres de prise en charge temporaire. Ces structures devraient offrir un accompagnement humanitaire, psychologique et social aux migrants, avant leur retour dans leurs familles.



Les autorités veulent ainsi faire comprendre que les interceptions ne visent pas à criminaliser les candidats à l'émigration, mais à protéger leur vie et leur dignité. Un message que les médias sont appelés à relayer pour contribuer à prévenir de nouveaux drames humains.