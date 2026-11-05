​Migration irrégulière : la Dnlt déjoue une tentative de départ à Thiobon, 114 personnes arrêtés

La Direction nationale de lutte contre le trafic de migrants (Dnlt) de Ziguinchor (sud), en collaboration avec les forces locales de Bignona, a démantelé un réseau de trafic de migrants opérant dans la zone insulaire de Thiobon. L'opération a permis l'interpellation de 114 candidats à l'émigration clandestine qui étaient regroupés dans une zone forestière en attente de leur embarquement.



Le groupe de migrants interceptés comprenait 89 hommes, dont 46 Gambiens et 43 Sénégalais. Parmi les personnes interpellées figuraient également 17 femmes de nationalité sénégalaise, une femme enceinte, ainsi que 8 mineurs dont les âges sont compris entre 4 et 17 ans.



L'enquête a révélé que le projet consistait à acheminer une pirogue depuis le quai de Ziguinchor vers Thiobon pour récupérer les candidats. Sur les lieux, les autorités ont découvert des vivres et des bidons de carburant destinés au voyage. Six organisateurs présumés ont été arrêtés et placés en garde à vue dans les locaux de la Dnlt à Ziguinchor.