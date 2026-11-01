​Migration irrégulière : un projet de plus de 16 millions de FCFA pour sensibiliser et former 2 000 jeunes à Mbour

Face à la recrudescence de l’émigration irrégulière par voie maritime, l’Association nationale des partenaires migrants (AMP) lance un projet de formation et de sensibilisation destiné à 2 000 jeunes et femmes dans les régions de Mbour, Kolda et Ziguinchor. D’un coût de plus de 16 millions de FCFA, l’initiative, financée en grande partie par l’ambassade des Pays-Bas au Sénégal, vise à prévenir les départs clandestins en proposant des alternatives économiques.



La cérémonie de lancement s’est tenue à Mbour, une zone particulièrement touchée par les drames liés à la migration irrégulière. Pour Sarah Oufnaho, première secrétaire à l’ambassade des Pays-Bas à Dakar et responsable des questions migratoires, le choix des trois zones répond à une logique stratégique. « Ici à Mbour, il y avait des tragédies. C’est une très grande communauté avec beaucoup de migrants potentiels. C’est le même cas pour Ziguinchor et Kolda, qui sont des zones très importantes pour lutter contre la migration irrégulière », a-t-elle expliqué.



Le projet repose sur deux axes principaux : la sensibilisation aux risques de l’émigration clandestine et la formation professionnelle. Selon Ibrahim Mboup, trésorier général et chargé de communication de l’AMP, les bénéficiaires seront accompagnés dans différents secteurs d’activité afin de favoriser leur autonomie économique.



L’association prévoit également de faciliter l’accès des jeunes et des femmes aux financements, en mettant en relation les bénéficiaires avec des institutions financières pour soutenir la création d’entreprises.



Pour les jeunes présents à la cérémonie de lancement, la multiplication de telles initiatives apparaît nécessaire face à la reprise des départs irréguliers par la mer, informe iRadio.