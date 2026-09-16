​Mine : Coromandel International vole au secours de sa filiale BMCC avec une garantie de plus de 8,6 milliards de FCFA

La firme indienne Coromandel International vient de renforcer le soutien financier accordé à sa filiale sénégalaise, la Baobab Mining & Chemicals Corporation (BMCC).



Selon une publication de ScanX parue ce 16 septembre, la maison mère a officiellement émis une garantie d’entreprise d'un montant de 15,5 millions de dollars, soit l'équivalent de « 8 milliards 654,48 millions de francs CFA », afin d'épauler les activités de sa filiale spécialisée dans l'extraction minière.



Cette caution financière, divulguée conformément à la réglementation boursière indienne, est directement octroyée à Citibank NA. Elle vise à couvrir une facilité de fonds de roulement de « 14,09 millions USD (7 867,71 millions XOF) ». La source précise que « le montant de la garantie de Coromandel International, d'un montant de 15,5 millions USD, représente 110 % de la valeur de l'installation, créant ainsi un passif éventuel » pour la société mère en cas de défaut de paiement de sa filiale.



Porté par l’intermédiaire de Coromandel Chemicals Limited (CCL), filiale à 100 % du groupe, cet engagement s'inscrit dans des conditions normales de marché. Toutefois, « la société mère pourrait être tenue de payer au titre de cette garantie si BMCC ne rembourse pas le prêt de fonds de roulement », confirmant l'implication de la firme indienne dans le développement de ses actifs au Sénégal.