L’ancien président sénégalais, Macky Sall, a été nommé membre du Conseil consultatif de l’Africa Minerals and Metals Processing Platform (A2MP). L’annonce a été rendue publique le 25 novembre 2026.



Il siégera aux côtés de trois autres personnalités, notamment l’ancien président nigérian Olusegun Obasanjo, qui préside cette instance, l’ex-président bissau-guinéen Umaro Sissoco Embaló et Graça Machel.



Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, Macky Sall aura pour mission d’accompagner la stratégie de la plateforme et de faciliter ses relations avec les gouvernements africains, l’Union africaine ainsi que les institutions financières du continent.



Basée à Dubaï et portée par l’entrepreneur indien Gagan Gupta, l’A2MP ambitionne de développer la transformation locale des minerais stratégiques en Afrique. La plateforme intervient notamment dans les secteurs du fer au Gabon, de la bauxite au Cameroun et de l’or au Mali.



Son objectif est de renforcer les capacités de transformation des ressources minières sur le continent et de favoriser la création de valeur ajoutée en Afrique, selon les informations rapportées par le journal L’Obs.