​Ministère des Mines : Le collectif des 44 travailleurs licenciés réclame leur réintégration

Après la réintégration de plusieurs travailleurs licenciés du Port autonome de Dakar (PAD), le collectif des 44 agents en cessation d’activité au ministère des Mines et de la Géologie appelle le gouvernement à poursuivre ses efforts en faveur des autres travailleurs licenciés. Le collectif demande notamment au ministre des Mines et de la Géologie, Cheikh Oumar Seck, de procéder « sans délai » à la réintégration des 44 agents, qui affirment être restés 27 mois sans salaire.



« Nous demandons au gouvernement de poursuivre les efforts pour la réintégration des autres travailleurs licenciés », a déclaré Oumar Dramé, coordinateur du collectif des agents de l’administration sénégalaise, au micro d’iRadio.



Le collectif s’est par ailleurs félicité de la réintégration des travailleurs licenciés du Port autonome de Dakar, saluant une décision qui, selon ses membres, permet de désamorcer une situation sociale particulièrement tendue. Oumar Dramé a également adressé ses félicitations au directeur général du PAD, Paté Mbengue, pour avoir contribué à cette issue.



« Le ministère des Mines et de la Géologie magnifie la réintégration des travailleurs licenciés du Port autonome de Dakar et félicite le directeur général, Paté Mbengue, pour avoir réalisé cette prouesse en désamorçant cette bombe sociale qui s’abattait sur les travailleurs », a-t-il indiqué.



Pour le collectif, cette réintégration doit désormais ouvrir la voie au règlement du cas des autres travailleurs licenciés. Ses membres rappellent que le Premier ministre avait évoqué cette question dans sa déclaration de politique générale et souhaitent que des instructions soient données aux autorités concernées afin d’accélérer les procédures de réintégration.



Le collectif des 44 interpelle particulièrement le ministre des Mines et de la Géologie sur la situation de ses agents. Selon Oumar Dramé, ces travailleurs sont privés de salaire depuis 27 mois et vivent une situation qu’il qualifie d’« injustice sociale sans précédent ».



« Nous profitons de cette occasion pour lancer un appel solennel au ministre des Mines et de la Géologie, Cheikh Oumar Seck, de procéder sans délai à la réintégration des 44 travailleurs de son ministère », a-t-il insisté.



Le collectif en appelle également au président de la République, au Premier ministre ainsi qu’à l’ensemble des autorités concernées pour mettre un terme à ce qu’il considère comme une situation de souffrance prolongée. Il demande ainsi une intervention rapide des pouvoirs publics afin de permettre aux 44 agents de retrouver leur emploi et leurs revenus après plus de deux années sans salaire.