Les habitants de Missirah, dans la commune de Toubacouta (sud-ouest), ont manifesté pour dénoncer le manque d’eau potable qui sévit dans leur localité depuis plus de quatre ans. À bout de patience, ils interpellent les autorités et réclament des mesures urgentes pour mettre fin à cette situation.



Prenant la parole, Sidy Bouya, président de l’association « Missirah Ca Kanaam », a dénoncé les conditions difficiles dans lesquelles vivent les habitants. Selon lui, les femmes, les enfants et les personnes âgées sont contraints de parcourir de longues distances à la recherche d’eau potable.



Face à cette situation, il lance un appel aux autorités compétentes, aux collectivités territoriales, aux partenaires au développement ainsi qu'aux bonnes volontés pour une intervention urgente.





Les populations réclament notamment l’installation de points d’eau accessibles à tous, mais surtout la mise en place d’un système durable d’approvisionnement en eau potable.





« Notre revendication est simple : nous voulons de l’eau potable pour notre village. Nous ne demandons pas un privilège, mais un droit fondamental », a martelé Sidy Bouya sur les ondes de la Rfm.



Après plus de quatre ans de difficultés, les habitants de Missirah espèrent désormais une réponse concrète à leur cri de détresse.