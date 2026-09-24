​Mobilité urbaine : 100 taxis électriques mis en circulation à Dakar

Le Sénégal a franchi une nouvelle étape dans la modernisation de son transport urbain. Les 100 premiers taxis 100 % électriques d’un programme portant sur 1 000 véhicules ont été réceptionnés, ce jeudi au Dakar. L’initiative associe la Banque pour le commerce et l’industrie (BCI), le Fonds de développement des transports terrestres (FDTT) et l’Office national de formation professionnelle (ONFP).



Le programme devrait permettre l’introduction de 700 taxis électriques à Dakar d’ici la fin de l’année, selon Bara Sow, administrateur du projet. « Nous sommes venus ici pour la réception des 100 premiers taxis sur le programme des 1 000 que nous avons avec la banque », a-t-il déclaré.



Les véhicules seront climatisés, silencieux, connectés et dotés d’une autonomie annoncée de plus de 400 kilomètres. Selon Mbassor Sarr, conseiller technique du directeur général de la BCI, ils devraient également permettre de réduire les coûts d’exploitation. « L’électricité coûte 3 à 5 fois moins cher au kilomètre que les carburants, et les frais de maintenance sont réduits de plus de 50 % », a-t-il indiqué.



Le projet prévoit aussi un accompagnement professionnel des chauffeurs. Des formations porteront notamment sur la conduite, la sécurité et la gestion de la relation avec les clients. « Nous avons visé ces formations. De la conduite, de la sécurité et de la gestion de la relation client », a expliqué Papa Massal Dièye, directeur général de la BCI Sénégal.



Le dispositif prévoit également un modèle de crédit-bail permettant aux chauffeurs de devenir propriétaires de leur véhicule au terme de quatre ans. Une couverture sociale, une assurance tous risques et la prise en charge de la maintenance sont également annoncées. Pour Bara Sow, l’objectif sera aussi de faire évoluer le statut des chauffeurs de taxi. « Ce que nous voulons, c’est un peu changer la donne, c’est-à-dire faire du métier de taximan un métier noble », a-t-il déclaré.



Après les 100 premiers véhicules, 600 autres taxis électriques devraient être déployés avant la fin de l’année. Le programme global prévoit 1 000 véhicules, avec l’ambition d’atteindre 10 000 taxis électriques à l’horizon 2030.