​Mort d’Al-Makhtoum : Serigne Abdou Sy annonce une plainte contre Serigne Moustapha Sy

Serigne Abdou Sy Al-Makhtoum a répondu à son frère, le guide des Moustarchidine, Serigne Moustapha Sy Al-Makhtoum, à la suite des propos tenus par ce dernier lors du Gamou 2026, selon lesquels leur défunt père, Al-Makhtoum, « a été isolé puis empoisonné ». D’après lui, il va saisir la justice afin que Serigne Moustapha Sy Al-Makhtoum apporte des preuves à ses accusations.



« Je vous informe que nous avons rédigé notre plainte et on va déposer une plainte contre Serigne Moustapha Sy, le guide des Moustarchidine, parce que ce qu'il a dit mérite d'être éclairé. C'est très clair, et cette fois-ci, nous avons décidé d'aller jusqu'au bout », a-t-il déclaré, ce jeudi, dans l’émission matinale de la Rfm.



Il a également indiqué que les relations du guide des Moustarchidine avec ses frères ont toujours été « tendus ». « En respect permanent avec la famille dirigeante de Tivaouane, ses relations avec ses frères et la famille régnante de Tivaouane ont toujours été tendues, jalonnées de sorties médiatiques particulièrement virulentes », a-t-il souligné.



D’après Serigne Abdou Sy Al-Makhtoum, la « probité morale » de ce dernier est très « critiquable » car malgré ses attaques, il a bénéficié des fonds politiques pour l’organisation de son Gamou.



« Vous l'avez toujours entendu, ses attaques, et pourtant, il prend sur les fonds politiques, il en a reçu cette année encore pour organiser le Gamou. Donc je pense qu'il faut qu'il sache raison garder. Le président de la République lui a envoyé beaucoup d'argent pour faire son Gamou», a-t-il martelé, rappelant que cet argent appartient à tous les Sénégalais.