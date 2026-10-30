​Mort de Fallou Sène en 2018 : le procès du meurtrier présumé s’ouvre enfin, ce vendredi

Le tribunal militaire a ouvert, ce vendredi matin, dans la salle 4 du Tribunal de grande instance de Dakar, le procès du meurtrier présumé de l’étudiant Fallou Sène. Plus de huit ans après les faits, l’affaire est désormais appelée devant la juridiction militaire, selon la Rfm.
Pour rappel, Fallou Sène était un étudiant en deuxième année de Lettres Modernes à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Il a été tué par balle le 15 mai 2018 lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre.
Pour rappel, Fallou Sène était un étudiant en deuxième année de Lettres Modernes à l'Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis. Il a été tué par balle le 15 mai 2018 lors d'affrontements entre étudiants et forces de l'ordre.
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