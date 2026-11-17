Publié le 28 octobre 2026 dans la revue BMC Public Health, un article de recherche intitulé « Compréhension de la vulnérabilité aux résultats de santé reproductive, maternelle, néonatale et infantile au Sénégal à l'aide d'une segmentation de la population » met en lumière de profondes disparités en matière de santé.



En s'appuyant sur les données combinées des Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) de 2018 et 2019 menées auprès de 7 816 femmes, les auteurs rappellent que bien que « le Sénégal ait réalisé d'importants progrès en matière de santé maternelle et infantile au cours des dernières décennies », d'importants écarts subsistent à travers le pays.



L'étude utilise une approche de segmentation novatrice basée sur l'analyse des classes latentes, ce qui a permis d'identifier « neuf segments distincts différenciés par leur localisation urbaine ou rurale et leur degré de vulnérabilité ».



Les chercheurs soulignent que « les populations les plus et très vulnérables, tant dans les zones urbaines que rurales, se concentrent principalement dans le sud et l'est du pays ».



Ces groupes affichent les indicateurs les plus alarmants, à l'instar du segment rural le plus précaire (R4) qui enregistre « le taux de mortalité des moins de 5 ans le plus élevé (103 pour 1 000 naissances vivantes), une prévalence de zéro-dose DPT de 24 % et un recours massif aux accouchements à domicile ».



L'analyse démontre également que « le clivage rural-urbain reste l'un des axes d'inégalité les plus ancrés au Sénégal », bien que l'étude révèle également « une hétérogénéité marquée au sein même des zones urbaines ». Des profils comme les segments urbains U2.2 et U3.1 illustrent que « la pauvreté, la faible scolarisation et des barrières d'accès importantes persistent en ville, en dépit de la proximité géographique des services de santé ».



Ces disparités s'expliquent par l'interaction complexe entre « la privation structurelle, les barrières financières et géographiques, et des normes sociales restrictives qui limitent l'autonomie des femmes ».



Face à ces conclusions, les auteurs insistent sur la nécessité d'abandonner les approches uniformes en plaidant pour « des stratégies ciblées par segments, orientées vers l'équité et fondées sur les données ».



Pour y parvenir, l'étude recommande de « combiner le renforcement du système de santé, des interventions socioculturelles pour promouvoir l'autonomie et l'éducation des femmes, ainsi qu'un développement socio-économique plus large » afin de garantir l'accès universel aux soins de santé.