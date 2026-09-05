​Mortalité maternelle : 20 sages-femmes formées en échographie obstétricale

Vingt sages-femmes bénéficient d’une formation de trois mois en échographie obstétricale d’urgence au Centre de formation et de recherche, de plaidoyer en santé et reproduction (CEFAREP). L’initiative vise à renforcer les compétences du personnel de santé dans les zones reculées et à contribuer à la réduction de la mortalité maternelle et néonatale.



La formation comprend une phase théorique et une phase pratique sur le terrain, avec un encadrement dans différents sites pendant au moins trois mois.



Selon Mohamed Sène, responsable de la formation au CEFAREP, cette capacitation permet aux sages-femmes de mieux identifier et prendre en charge certaines complications de la grossesse avant, si nécessaire, de référer les patientes vers des spécialistes.



Il cite notamment les cas de saignements au premier trimestre, où l’échographie peut aider à orienter le diagnostic entre une fausse couche et une grossesse extra-utérine.



Cette initiative répond au manque de gynécologues dans certaines zones reculées du Sénégal. Elle participe ainsi à la décentralisation des soins et au renforcement de leur qualité au bénéfice des femmes enceintes.