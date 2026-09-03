​NIGER: l’armée algérienne reconfigure la crise (Par Babacar Justin Ndiaye)

La mutinerie violente et le putsch avorté n’ont pas enseveli le régime du Général Thiani. En revanche, la secousse politico-militaire de Niamey a représenté du pain bénit pour les conseillers politiques du Président Tebboune.



Mieux, le « mouvement d’humeur » de la troupe nigérienne a, dans la foulée, fourni à l’État-major d’Alger, la rampe opportune de projection d’une Force aéroterrestre au Niger.



Cette irruption offensive de l’armée algérienne illustre un tournant géopolitique et traduit un redimensionnement du théâtre sahélien. De manière pratique, c’est la supplantation de l’armée française au Sahel central.



Les opérations « Barkhane » au Mali et « Sabre » au Burkina ont laissé un vide que, désormais, la Puissance régionale et voisine – l’Algérie – remplit avec plus d’envergure que la Russie à travers le groupe paramilitaire Africa Corps.



On est en face d’une offre de stabilisation proposée par Alger et acceptée par Niamey. Une aide militaire qui est loin d’être philanthropique. Bien au contraire.



Car, en effet, les pesanteurs géostratégiques contraignent l’Algérie à sécuriser son très long flanc Sud, c’est-à-dire les 1 300 km de frontière avec le Mali ; sur lesquels s’agrègent les 951 km partagés avec le Niger. Ce qui explique la présence à Niamey du Général Mohamed Adjroud, chef de la 4ème Région Militaire.



Justement, la 4ème Région Militaire, en bordure du Sahel, a une importance d’autant plus grande qu’elle abrite les installations pétrolières d’Aïn Amenas. Il s’y ajoute que, la fameuse piste SALVADOR serpente grossièrement la frontière algéro-nigérienne.



Invisible sur les mappemondes, la piste SALVADOR figure uniquement sur les cartes d’État-major rigoureusement renseignées. Sa dangerosité réside dans le fait qu’elle est empruntée par les terroristes en perpétuel va-et-vient entre le Sud de la Libye et le Nord-Mali.



Le Sud libyen étant une zone de non-État et de non-Droit où se télescopent des barbouzes de plusieurs nationalités, des émissaires du Général soudanais Hemetti, des plénipotentiaires de Saddam Haftar, des mercenaires colombiens en route vers le Darfour via l’Est du Tchad etc. Espace ultra-sensible que le DRS algérien surveille attentivement.



La taille des enjeux et l’immensité du Sahel justifient la nature et le volume des moyens dégagés par le Ministère algérien de la Défense.



Fort de quatre chasseurs-bombardiers SUKHOÏ SU 30 accompagnés d’un ILIOUCHINE 76 de transport militaire et d’un autre ILIOUCHINE 78 ravitailleur (une citerne volante remplie de kérosène), le corps expéditionnaire algérien débarqué à Niamey, représente une Force de frappe dissuasive tous azimuts : anti-terroristes et anti-mutins.



Une véritable reconfiguration de la crise sahélienne est en cours dans sa dimension militaire ; puisque la nouvelle capacité opérationnelle ainsi disponible, assure un carrousel aérien (quatre chasseurs et un avion ravitailleur ou citerne volante) sur une élongation allant de Niamey à Kayes, non loin du Sénégal.



Indéniablement, le mélange de mutinerie et de putsch a fait le lit de la revanche diplomatique de l’Algérie sur la France au Sahel.



Notons, en guise de rappel, que Paris avait évincé Alger, en favorisant et en parrainant la naissance du G5 Sahel, en 2014, au détriment du CEMOC (Comité d’État-major opérationnel conjoint), une structure militaire créée, déjà, sous la houlette de l’Algérie en 2010, dotée d’un siège à Tamanrasset.



Bien entendu, remplacer un parapluie militaire… lointain par un parapluie militaire…voisin, ce n’est pas souverainement exemplaire. C’est même une entaille dans la souveraineté nationale. Mais tout soliveau empêche l’effondrement immédiat.

