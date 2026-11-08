​Naufrage présumé à Lompoul : une vingtaine de corps retrouvés sur la plage

Une vingtaine de corps sans vie ont été découverts samedi après-midi sur la plage de Lompoul, dans le département de Kébémer, au lendemain du signalement d’une pirogue qui aurait échoué au large de cette localité du nord du Sénégal.



Les dépouilles ont été retrouvées sur le littoral, dans la zone de Tébène, située dans le secteur de Potou Saradao, selon une source sécuritaire citée par l’APS.



Alertés, les éléments de la gendarmerie et les sapeurs-pompiers ont été mobilisés pour les opérations de recherche et de récupération. Les corps ont ensuite été acheminés pour les besoins de leur identification.

Pour l’heure, les circonstances exactes du drame ne sont pas encore établies. Le nombre de passagers qui se trouvaient à bord de l’embarcation reste également inconnu.



Ce nouveau drame maritime relance les inquiétudes autour des départs clandestins par pirogue et de leurs conséquences meurtrières sur les côtes sénégalaises.