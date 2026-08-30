​Ndiaganiao : l’interdiction d’une vente de cartes de Pastef ravive les tensions

La vente de cartes de PASTEF prévue sur la place publique à Ndiaganiao a été interdite par le sous-préfet de Fissel. La décision a suscité la colère de militants du parti présidentiel, qui accusent les responsables de Kiiray, les Patriotes Républicains, de craindre l’implantation de Pastef dans le fief du président Bassirou Diomaye Faye et de faire preuve d’antidémocratisme.



Des accusations fermement rejetées par les responsables de Kiiray à Ndiaganiao. Pour Mbaye Diouf, responsable local du mouvement, l’interdiction ne serait nullement motivée par une quelconque peur de Pastef, mais par la volonté d’éviter des troubles dans la localité.



« Nous sommes démocrates et nous n’avons peur de personne », a déclaré Mbaye Diouf sur iRadio, tout en affirmant que son camp est attaché à la paix. Selon lui, l’événement projeté à Ndiaganiao pouvait dégénérer en raison de la mobilisation annoncée de militants venus de l’extérieur.



Kiiray évoque une opération de sabotage



Le responsable de Kiiray affirme avoir été informé d’une mobilisation de militants de Pastef visant, selon lui, à « humilier le président dans son fief ». Une perspective qu’il juge potentiellement dangereuse pour la stabilité de la localité.



« Nous avons appris que les militants de Pastef sont en train de mobiliser pour venir à Ndiaganiao pour essayer d’humilier le président dans son fief », a-t-il expliqué, estimant qu’une telle initiative pourrait provoquer une réaction des populations locales.



Mbaye Diouf assure toutefois que Kiiray ne s’oppose pas aux activités politiques de Pastef lorsqu’elles sont organisées dans le respect des règles. « Nous sommes démocratiques si les choses se font dans les règles de l’art, nous ne pouvons empêcher », a-t-il soutenu.



Le sous-préfet au centre de la controverse



Pour le responsable de Kiiray, l’interdiction relève de la compétence des autorités administratives, qui disposeraient d’informations justifiant leur décision.



Il estime même que la tenue de l’activité aurait pu permettre de vérifier la réalité du soutien dont Pastef bénéficie à Ndiaganiao. « On devait même les laisser venir à Ndiaganiao pour montrer aux gens ce qui est en train d'être dit que Ndiaganiao n'est pas derrière le président », a-t-il déclaré.



Mbaye Diouf met par ailleurs en doute la capacité des nouveaux militants de Pastef à organiser durablement le parti dans la localité. Selon lui, la mobilisation annoncée reposerait en partie sur des personnes récemment arrivées dans les rangs du parti.



Cette interdiction intervient ainsi dans un contexte de tension politique à Ndiaganiao, où les deux camps s’opposent désormais sur l’interprétation de la décision administrative : tandis que des militants de Pastef y voient une entrave à leurs activités politiques, Kiiray affirme avoir voulu prévenir ce qu’il considère comme une opération de provocation et de déstabilisation dans le fief du chef de l’État.