​Ndindy : le centre de santé bientôt équipé de six unités de dialyse offertes par des partenaires

Le maire de Ndindy, Cheikh Seck, a annoncé, le 12 octobre 2026, que le centre de centre de la commune va bientôt se doter de six unités de dialyse offertes par des partenaires français. Il ambitionne de faire de cette structure sanitaire un hôpital de niveau 2.



« Ces partenaires sont prêts à nous fournir six unités de dialyse », a-t-il déclaré lors d’une cérémonie de remise symbolique de fournitures scolaires, tout en signalant que le centre de santé compte actuellement quatre médecins, un laboratoire, un cabinet dentaire et deux ambulances médicalisées.



Le maire a aussi remis des bons de fournitures scolaires d’un montant de plus de cinq millions de F CFA, destinées à 26 écoles primaires, au CEM, au lycée, au centre de formation, au « daara » moderne et à la case des tout-petits de Ndindy.



Selon le maire, les fournitures acquises dépassent les expressions de besoins formulées par les services techniques et les directeurs d’école. Leur répartition sera effectuée en fonction des effectifs et des besoins de chaque établissement, sous la coordination de la commission de l’éducation.



M. Seck a, par ailleurs, promis de renforcer l’accompagnement des jeunes et des femmes pour les aider à développer des activités génératrices de revenus.



Selon les informations de l’APS, il s’est également engagé à œuvrer pour la construction d’une tribune et le gazonnement du stade municipal.