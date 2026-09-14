​New Deal Technologique : l'impact agricole estimé à 290 milliards de FCFA et 83 000 emplois d'ici 2030

Au Sénégal, où l'agriculture représente « environ 15 % du PIB et 77 % de la population active », le gouvernement mise sur le numérique pour dynamiser le secteur. Cette ambition est officiellement consacrée par « le programme prioritaire n° 11 du New Deal Technologique 2034 », qui reconnaît le rôle clé des technologies de l'information dans la facilitation de la productivité et de la croissance économique.



Pour concrétiser cette vision, plusieurs initiatives et plateformes innovantes ont vu le jour. C'est le cas de « l'application mobile de l'Agence nationale pour l'agriculture et le conseil rural (ANCAR) », qui recensait plus de « 300 000 agriculteurs enregistrés en 2022 » afin de leur fournir des données météorologiques et des conseils d'élevage.



D'autres solutions comme « Afrikamart », la plateforme « CommBanane » à Tambacounda ou encore l'outil d'agriculture de précision « e-Tolbi » (fondé sur l'intelligence artificielle et l'imagerie satellitaire) permettent d'optimiser la chaîne de valeur, l'accès au crédit et l'utilisation des intrants.



Selon les données de la GSMA, l'essor de ces technologies s'accompagne d'objectifs précis, à l'instar d'« Afrikamart » qui prévoyait « l'intégration de 39 000 petits producteurs agricoles d’ici fin 2025 » et le soutien à « 9 500 petits détaillants au Sénégal (dont 80 % de femmes) d’ici fin 2023 ». Ces outils transforment les pratiques en aidant les exploitants à « prendre de meilleures décisions concernant les cultures à planter ou les animaux à élever, le moment de la récolte et le lieu de vente des produits ».



À l'horizon 2030, les perspectives économiques de cette transformation numérique s'annoncent considérables. D'après la GSMA, les réformes prévues permettront de générer « une valeur ajoutée de 290 milliards de francs CFA, soit 5,3 % de la valeur ajoutée du secteur ». Ce dynamisme se traduira également par « la création de 83 000 emplois supplémentaires » et l'apport de « 67 milliards de francs CFA de recettes fiscales supplémentaires ».