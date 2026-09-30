​Ngandiouf : le sous-préfet suspend les Navétanes jusqu’à nouvel ordre après des incidents au stade



Le sous-préfet de l’arrondissement de Niakhène, Babacar Kébé, a ordonné, mardi, la suspension « jusqu’à nouvel ordre » des activités du championnat national populaire (Navétanes) dans la commune de Ngandiouf, département de Tivaouane.



Cette décision intervient après des incidents survenus à l’issue du match ayant opposé l’ASC Mbakhisse à l’ASC Ndop Gadiaga, remporté par la première sur le score de 2-1.



Selon les informations de l’APS, un membre du comité d’organisation du tournoi zonal aurait été agressé alors qu’il ramassait les ballons sur le terrain à la fin de la rencontre. Évacué au poste de santé de Ngandiouf, puis transféré au centre de santé de Mékhé, le blessé aurait été à l’origine d’une réaction de jeunes de sa localité.



Des échauffourées auraient ensuite éclaté entre les deux camps, faisant une dizaine de blessés. Des dégâts matériels ont également été signalés au stade, notamment des chaises cassées et une voiture endommagée.



Face aux risques de nouvelles tensions et aux menaces de trouble à l’ordre public, le sous-préfet de Niakhène a décidé de suspendre l’ensemble des activités des Navétanes sur le territoire de la commune de Ngandiouf, jusqu’à nouvel ordre.

