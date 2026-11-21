Le conseil d'administration du Fonds monétaire international (FMI) a achevé la neuvième revue de l'accord de 60 mois au titre de la facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Niger, ouvrant la voie à un décaissement immédiat de 24,0828 millions de DTS , soit environ 19 à 19,7 milliards de francs CFA selon les taux de référence de la BCEAO du 20 novembre 2026 de 596,87 FCFA et 598,11 FCFA pour 1 dollar).



Ce versement porte le total des décaissements effectués au titre du programme à 252,1456 millions de DTS (environ 342 millions de dollars).



Sur le plan macroéconomique, la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel est estimée à 6,9 % en 2025 et projetée à 7,0 % en 2026, soutenue par l'agriculture, le programme de grande irrigation et les exportations de pétrole brut (8,1 millions de barils au premier trimestre 2026, soit 90 000 barils par jour), malgré les menaces sécuritaires, les inondations et la fermeture prolongée de la frontière avec le Bénin.



L'inflation moyenne devrait rester négative à -1,9 % en 2026 (après -4,7 % en 2025) avant de revenir à 2,0 % à partir de 2027, tandis que la hausse des cours du brut liée au conflit au Moyen-Orient devrait accroître les recettes pétrolières de 0,7 % du PIB en 2026, permettant de ramener l'objectif de déficit budgétaire global à 3,4 % du PIB tout en finançant 0,4 % du PIB de dépenses sociales et alimentaires urgentes et en absorbant 0,6 % du PIB de subventions aux carburants.



Concernant la mise en œuvre du programme, tous les critères de réalisation quantitatifs à fin décembre 2025 et continus ont été respectés, ainsi que la plupart des objectifs indicatifs et repères structurels, malgré le report à septembre et octobre 2026 de certaines échéances liées à la gouvernance, à la déclaration de patrimoine et aux délais de paiement.



Les autorités ont également reprofilé 683,9 milliards de francs CFA (5,2 % du PIB) de dette intérieure à fin mai 2026 et engagé l'apurement des arriérés de service de la dette (12,5 milliards de francs CFA à fin mai 2026, dont 10,2 milliards de francs CFA d'arriérés extérieurs bilatéraux envers la Chine et l'Inde), tandis que le secteur bancaire affiche un ratio de prêts improductifs ramené à 23,0 % à fin mars 2026 et un ratio de solvabilité global de 7,0 %.