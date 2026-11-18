Une employée de maison de 20 ans, identifiée sous le nom de Fatou Bitèye, a été placée en garde à vue au commissariat de Nioro pour empoisonnement et tentative d'assassinat présumés sur sa patronne, M. Sy, âgée de 47 ans. Les faits se seraient déroulés le 15 novembre, vers 8 heures, au quartier Darou Salam. L'information a été rapportée par le journal Libération.



Selon les informations du quotidien, c'est l'époux de la victime, le docteur vétérinaire S. Fall, qui a conduit la domestique au commissariat après la découverte de fragments de verre dans la bouillie destinée à son épouse.



Lors de son audition, Fatou Bitèye aurait expliqué que son employeur lui avait demandé d'acheter de la bouillie auprès d'une voisine pour le compte de sa patronne. Munie d'une carafe jaune, elle s'était exécutée. Mais en chemin, elle aurait décidé de contaminer la préparation avec des débris de verre.



Elle aurait alors ramassé des tessons de bouteilles avant de les écraser à l'aide d'une pierre jusqu'à les réduire en poudre. Elle aurait ensuite incorporé cette substance à la bouillie et mélangé le tout.



De retour au domicile, elle avait remis le récipient à sa patronne. Après avoir avalé quelques gorgées, M. Sy avait remarqué la présence de corps étrangers. Interrogée, la domestique avait d'abord nié toute implication.



Alerté, son époux avait accompagné sa femme auprès de la vendeuse de bouillie. Cette dernière avait nié avoir introduit une quelconque substance dans la préparation. Elle leur avait même proposé de vérifier ses autres récipients, dans lesquels aucune anomalie n'avait été constatée.



Face à ces éléments, Fatou Bitèye avait fini par reconnaître les faits. Elle aurait justifié son geste en affirmant que sa patronne était « méchante, insolente et mal appréciée de leur voisinage ». Elle avait toutefois exprimé des regrets et sollicité la clémence de la justice, reconnaissant finalement que sa patronne était « une bonne personne ».



La présence de verre dans la préparation a été confirmée par les examens médicaux. Selon un rapport du médecin-chef du Centre de santé de Nioro, daté du 16 novembre, les analyses de l'échantillon de bouillie « ont mis en évidence la présence de multiples fragments de verre ».



Une enquête a été ouverte pour déterminer toutes les circonstances de cette affaire.