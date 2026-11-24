Un homme habitué à fréquenter la mosquée de Nord Foire a été surpris sur place en possession d’un sac rempli d’objets appartenant au lieu de culte dans la nuit du 22 novembre 2026. Alors qu’il tentait de s’échapper en passant par une terrasse, il a été rapidement rattrapé puis remis aux gendarmes de la Foire. L’intervention a mis fin à une tentative de vol commise en pleine nuit dans un édifice religieux.



D’après Libération, l’inventaire du sac a révélé un ventilateur, une radio, un écran plat et un tapis de prière. Placé en garde à vue, le suspect, identifié comme Lamine Bathily, n’a pas nié les faits.



Face aux enquêteurs, il aurait expliqué qu’il comptait revendre le matériel dérobé pour régler son loyer, une justification qui n’a pas convaincu les gendarmes.



Déféré hier lundi au parquet de Dakar pour "vol commis la nuit dans un lieu de culte", le mis en cause a imploré l’indulgence des juges. Il a attribué son acte à l’influence de satan, espérant ainsi obtenir la clémence de la justice.