​Notto Gouye Diama : la baignade interdite provisoirement à la plage

Le sous-préfet de l’arrondissement de Pambal, dans le département de Tivaouane, Abdoulaye Sow, a pris, mardi, un arrêté interdisant provisoirement la baignade à la plage de Notto Gouye Diama.



Selon l’APS, cette mesure vise à prévenir les cas de noyade, particulièrement fréquents sur ce site. Elle est notamment motivée par la forte affluence des jeunes venus des communes environnantes et l’absence de maîtres-nageurs sauveteurs ainsi que de dispositif de secours sur place.



En cette période de forte chaleur, la plage accueille de nombreux jeunes en provenance des départements de Tivaouane et de Thiès, particulièrement durant les week-ends.



L’autorité administrative fait également état de risques d’accidents liés aux courses-poursuites entre conducteurs de mototaxis « Jakarta », qui circulent en convoi sur le trajet du retour vers Thiès.