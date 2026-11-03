​Numérique et commerce mondial : le sénégalais Ibrahim Nour Eddine Diagne prend la tête de l'UN/CEFACT

Le sénégalais Ibrahim Nour Eddine Diagne, pionnier du numérique au Sénégal et acteur majeur du développement de Gaindé 2000, a été élu président du Centre des Nations unies pour la facilitation du commerce et les transactions électroniques (UN/CEFACT), basé à Genève, en Suisse. Il devient ainsi le premier représentant du Sud global à occuper cette fonction bénévole.



Dans une publication sur son compte LinkedIn, Ibrahim Nour Eddine Diagne a indiqué que cette fonction est occupée pour la première fois par un représentant du Sud global.



Il a également salué le soutien du président de la République, Bassirou Diomaye Faye, qui a porté sa candidature. Il a notamment rappelé que, depuis avril dernier, le chef de l’État avait demandé au ministère de l’Intégration africaine, des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’extérieur de « mobiliser le réseau diplomatique du Sénégal pour le succès de cette campagne ».



Selon l’APS, le nouveau président de l'UN/CEFACT entend travailler à l'efficacité du commerce mondial, dans un contexte marqué par l'émergence de nouvelles technologies, les défis climatiques et la digitalisation croissante des transactions commerciales.



« Je ne ménagerai aucun effort pour répondre aux attentes de tous les Chefs de délégation dans la poursuite des initiatives du UNCEFACT pour l’efficacité permanente du Commerce mondial dans un contexte marqué par l’émergence de nouvelles technologies et la montée en puissance des questions liées au défi climatique et à la digitalisation à outrance des transactions commerciales », a-t-il écrit.



Il a également insisté sur l'importance des normes et des standards pour garantir la traçabilité, l'interopérabilité et l'efficacité de la chaîne logistique.



Ibrahim Nour Eddine Diagne a, par ailleurs, souligné la nécessité de mobiliser des experts issus des différentes régions du monde et de favoriser une utilisation accrue des livrables de l'UN/CEFACT. L'objectif est de renforcer l'interopérabilité des systèmes, d'améliorer l'efficacité des échanges et de réduire les coûts du commerce.



Enfin, le nouveau président a rendu hommage à sa prédécesseure, la Canadienne Nancy Norris, ainsi qu'au bureau sortant, pour le travail accompli.

