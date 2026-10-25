​Octobre Rose à Kolda : Abdourahmane Doura Baldé appelle à une synergie d’actions contre les cancers féminins

À Kolda, Abdourahmane Doura Baldé, responsable du Mouvement Kolda Debout (MKD), a appelé à une mobilisation collective pour intensifier la lutte contre les cancers féminins. Il a notamment plaidé pour une sensibilisation accrue, le dépistage précoce et l’implication des hommes aux côtés des femmes. Il s’exprimait ce samedi 24 octobre, lors d’une conférence publique organisée par le réseau des femmes de la mouvance présidentielle dans le cadre de la campagne Octobre Rose.



« Ensemble, brisons les tabous. Renforçons la sensibilisation pour faire reculer les cancers », a lancé Abdourahmane Doura Baldé aux femmes de Kolda. À travers cet appel, il a insisté sur la nécessité de renforcer les actions de prévention et de favoriser une meilleure prise de conscience des populations face aux cancers féminins.



Le patron du Mouvement Kolda Debout a également mis l’accent sur le rôle des hommes dans ce combat, en prônant la masculinité positive. Pour lui, la lutte contre les cancers féminins ne doit pas être considérée comme une affaire exclusivement réservée aux femmes, mais comme une responsabilité collective nécessitant l’engagement de toutes les composantes de la société.



« Vous ne serez pas seules dans ce combat. Nous devons rester à vos côtés, à votre écoute », a-t-il assuré, réaffirmant ainsi sa volonté de voir les hommes s’impliquer davantage dans l’accompagnement des femmes confrontées à cette problématique de santé publique.



Abdourahmane Doura Baldé a, par ailleurs, exhorté les acteurs communautaires à intensifier les campagnes de sensibilisation, à promouvoir la prévention et à encourager le dépistage précoce. Il a également insisté sur l’importance d’un accompagnement adapté des femmes afin de favoriser une prise en charge précoce et de réduire les conséquences de ces maladies.



Pour le responsable politique, cet engagement ne doit pas se limiter au seul mois d’octobre, période traditionnellement consacrée à la sensibilisation sur les cancers féminins. Il a ainsi appelé à inscrire les efforts dans la durée, à travers des initiatives régulières et une mobilisation permanente des communautés.