​Octobre Rose : la Police nationale inaugure sa nouvelle maternité

La Police nationale a célébré, ce mardi 6 octobre 2026, le mois d’Octobre Rose à travers une journée de sensibilisation et de dépistage, marquée par l’inauguration de la maternité de son service médical. La cérémonie a été présidée par le Directeur général de la Police nationale, Mame Seydou Ndour, qui a rappelé qu’« une femme sur huit court le risque » de développer un cancer du sein.



Aby Diallo, l’une des premières femmes à intégrer le corps des commissaires de police au Sénégal, a été la marraine de cette journée. Elle a intégré la Police en 1981, après des études en droit, et a notamment exercé comme commissaire d’arrondissement à Saint-Louis. Son parcours en a fait une figure pionnière de la féminisation de la Police nationale.



Prenant la parole, elle a rappelé quelques étapes de son parcours avant de se réjouir de retrouver l’institution. « Je me réjouis d’être aux côtés de vous », a-t-elle déclaré.



Mame Seydou Ndour a salué le parcours de la marraine, rappelant avoir été son adjoint pendant plus de trois ans. Le Directeur général de la Police nationale l’a remerciée pour sa contribution à l’institution et a réaffirmé l’engagement de la Police dans la prévention. « Cette journée témoigne notre engagement », a-t-il déclaré.



La commissaire Bintou Guissé, cheffe de la Division genre, lui a également rendu un hommage appuyé tout en revenant sur la portée de cette initiative. « Cette journée est bien plus qu’une journée symbolique, c’est un moment privilégié », a-t-elle déclaré, avant d’insister sur l’importance du dépistage, qu’elle considère comme « un réflexe de prévention et de responsabilité ». Elle a également estimé que la cérémonie permettait de « célébrer une mémoire, un parcours, un héritage ».



Le médecin-colonel Bacary Danfakha a, pour sa part, rappelé l’importance accordée à la santé et au bien-être au sein de la Police, tout en saluant la collaboration avec la médecine chinoise.

Le professeur Mohamadou Mansour Niang, chef du service médical de la Police, a affiché l’ambition de faire de cette maternité une structure de référence. « Faire évoluer la maternité en référence nationale », a-t-il déclaré.



La célébration s’est ainsi inscrite dans une dynamique de sensibilisation, de dépistage et de renforcement de l’offre de soins au sein de la Police nationale.



La nouvelle maternité dispose de plusieurs services, notamment la pédiatrie, la dermatologie, l’ORL, la médecine traditionnelle chinoise ainsi qu’un laboratoire d’analyses biologiques.

