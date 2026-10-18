​Octobre rose: le mouvement «Yaakar takku suxali Walo» plaide pour une mammographie à Dagana

À l’occasion de la célébration d’Octobre rose, le coordonnateur du mouvement « Yaakar takku suxali Walo », Mouhamadou Lo, a lancé un appel aux pouvoirs publics pour doter le département de Dagana (nord) d’un appareil de mammographie.



« Nous plaidons pour le relèvement du plateau technique à Dagana (nord), un département éloigné et dépourvu de tout », a dit M. Lo en marge d’une randonnée pédestre organisée par son mouvement dans le cadre de la célébration d’Octobre rose.



Œuvrant pour le développement du Walo, selon l’APS, le mouvement déplore la situation difficile des agents de santé de Dagana, qui évoluent dans un environnement sanitaire « marqué par la pauvreté du plateau technique ».



Mouhamadou Lo a ainsi plaidé pour le relèvement du plateau technique du département, notamment à travers sa dotation en mammographie.