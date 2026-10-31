​Octobre rose : près de 1 000 femmes attendues au dépistage gratuit des cancers à Grand-Dakar

Près de 600 femmes avaient déjà bénéficié d’un dépistage du cancer du sein et du col de l’utérus, samedi 31 octobre 2026, au Centre de santé de Grand-Dakar. Organisée dans le cadre d’Octobre rose, cette journée spéciale ambitionnait de toucher au moins 1 000 femmes, avec des consultations gratuites, des mammographies, des échographies mammaires et des examens gynécologiques. La campagne a également intégré la vaccination contre le papillomavirus humain (HPV) pour les filles âgées de 9 à 14 ans.



« À 10 heures déjà, nous étions à 300 femmes dépistées. Actuellement, nous sommes autour de 600 femmes et, d’ici la fin de la journée, je pense que nous atteindrons même 1 000 femmes », a déclaré le docteur Modou Ndiaye, médecin-chef du Centre de santé de Grand-Dakar.



Pour assurer le bon déroulement de cette opération, huit boxes de consultation ont été ouverts dès le début de la journée. Les équipes médicales, notamment les sages-femmes, ont été mobilisées pour réaliser les dépistages, les mammographies, les échographies mammaires et les colposcopies. La planification familiale a également été proposée gratuitement, tandis que les femmes présentant des lésions précancéreuses du col de l’utérus pouvaient bénéficier d’un traitement par thermoablation.



Le médecin-chef a insisté sur l’importance de la prévention et du dépistage précoce. Il a notamment invité les femmes à être attentives aux signes d’alerte du cancer du sein, tels que l’apparition d’un nodule, une modification de la forme du sein, un écoulement anormal, une douleur ou un changement de l’aspect de la peau.



Concernant le cancer du col de l’utérus, il a rappelé que la vaccination contre le HPV, destinée aux filles de 9 à 14 ans, constitue un moyen de prévention essentiel. Il a également encouragé les femmes à profiter de la gratuité des examens. « La mammographie est gratuite. La colposcopie aussi est gratuite. C’est une opportunité à saisir, parce qu’il vaut mieux venir se faire dépister au lieu de laisser évoluer une pathologie qui devient très difficile à prendre en charge », a-t-il souligné.



Du côté du Comité de développement sanitaire (CDS), la mobilisation a été saluée. Son secrétaire exécutif, Ndiaga Marone, s’est réjoui de la forte participation des populations, avec déjà 500 à 600 femmes dépistées au moment de son intervention. Il a surtout annoncé un dispositif d’accompagnement des patientes présentant des résultats suspects, en partenariat avec la ministre Ndeye Saly, la mairie de Grand-Dakar et la pharmacienne docteur Charita. L’objectif, selon lui, est de ne pas limiter l’initiative au dépistage, mais d'assurer également le suivi des femmes nécessitant des examens complémentaires ou une prise en charge. Des bons de mammographie et de colposcopie ont ainsi été distribués à certaines patientes.



La sensibilisation a également été assurée par les Badiane Gokh de la commune de Grand-Dakar. Leur présidente nationale, Ndeye Fatou Diallo, a indiqué que les membres de l’organisation étaient mobilisés depuis 8 heures pour mener des opérations de porte-à-porte et accompagner les femmes jusqu’aux professionnels de santé. Elle a expliqué que la peur et le manque d’information empêchent encore certaines femmes de se rendre dans les structures sanitaires. Forte d’un réseau de 30 000 Badiane Gokh, organisées à l’échelle des communes, des départements et des régions, Ndeye Fatou Diallo a réaffirmé l’engagement de ces relais communautaires dans la lutte contre les cancers féminins et la promotion de la vaccination contre le HPV.



Dans la continuité d’Octobre rose, le CDS prépare déjà Novembre bleu. Durant tout le mois de novembre, des séances gratuites de dépistage des maladies de la prostate seront organisées chaque samedi, de 8 heures à 17 heures. À travers ces différentes initiatives, le Centre de santé de Grand-Dakar entend renforcer la prévention et disposer de données plus précises sur la situation des maladies chroniques dans la commune.