​Ogo : les usagers des forages ruraux exigent la fin de la privatisation de l’eau

Des associations regroupant des usagers de forages ruraux ont réclamé, le 20 août 2026 à Ogo, dans la région de Matam (nord-est), la fin de la privatisation de la gestion de l’eau en milieu rural à l’échelle nationale.



Réunis autour d’une marche pacifique suivie d’un point de presse, les présidents d’ASUFOR de plusieurs villages de la région ont dénoncé le mode actuel de gestion des forages et appelé à une révision du système. « Nous demandons que la privatisation de l’eau cesse au niveau national. C’est ce que nous souhaitons et c’est notre combat », a déclaré Adama Abdoulaye Ba, président de la Fédération régionale des associations d’usagers de forages (ASUFOR) de Matam.



La mobilisation a rassemblé de nombreuses populations venues de plusieurs villages de la commune d’Ogo et des localités environnantes, selon les organisateurs.



Pour Adama Abdoulaye Ba, cette mobilisation traduit l’ampleur des préoccupations des usagers et doit servir de signal aux autorités. Il a salué la participation des populations tout en les appelant à maintenir leur engagement jusqu’à la satisfaction de leurs revendications.



Les représentants des usagers estiment, quant à eux, que la question de la gestion des forages dépasse les frontières de la région de Matam et doit faire l’objet d’une prise en charge au niveau national.



À l’issue de la marche, les manifestants se sont félicités de son bon déroulement et de la forte participation enregistrée, considérée comme une démonstration de leur détermination à obtenir une meilleure prise en compte des préoccupations liées à l’accès et à la gestion de l’eau en milieu rural.