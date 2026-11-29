La commune d’Oulampane, dans le département de Bignona (sud), est plongée dans le deuil. Le maire Sagar Coly a finalement succombé à ses blessures, après avoir été victime d’une violente agression à son domicile familial, selon Sud7 TV.



Grièvement brûlé lors de cette attaque, l’édile avait été évacué et admis en réanimation à l’hôpital régional de la Paix de Ziguinchor, où il bénéficiait de soins intensifs. Malgré la prise en charge médicale, il n’a malheureusement pas survécu à ses blessures.



Cette disparition tragique suscite une vive émotion au sein de sa commune, auprès de ses proches et de ceux qui l’ont côtoyé. Les circonstances de cette agression, qui a coûté la vie à l’élu local, restent au centre des préoccupations.



