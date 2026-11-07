​PASTEF contre l'Exécutif : la Commission des finances dit « non à la LFI 2027 »

Le bras de fer se poursuit entre le PASTEF et l'Exécutif. Ce samedi 7 novembre, la Commission des finances et du contrôle budgétaire a rejeté le projet de loi de finances initiale (LFI) 2027, après avoir déjà recalé le Projet de Loi de Finances rectificative (PLFR-2026).



Plusieurs parlementaires ont officialisé cette décision sur les réseaux sociaux. Le troisième vice-président de l’Assemblée nationale, Ismaila Diallo, a ainsi annoncé sur sa page Facebook : « LFI 2027 : Recettes, Dette publique et Pouvoirs publics (Présidence de la République, Assemblée nationale, Conseil constitutionnel, Primature, Cour suprême, Cour des comptes) est rejetée ».



Son collègue Amadou Bâ a abondé dans le même sens, précisant : « En commission des finances et du budget, l’examen du projet de LFI 2027 dans sa partie recettes, dépenses et budget des Institutions constitutionnelles a été rejeté. »



Selon les précisions d'Amadou Bâ, la configuration des votes reflète une opposition ferme au texte de l'Exécutif : seulement « deux (2) députés ont voté pour », le reste de l’opposition « a refusé de le voter » tout en s'abstenant, tandis que les députés de PASTEF-Les Patriotes ont voté contre.



Ce nouveau véto entraîne automatiquement le rejet de l’ensemble des budgets des départements ministériels et des institutions, alors qu'aucune communication officielle n'a encore été émise par l'institution parlementaire.