​PSG : Zion Suzuki a déjà pris une grande décision

Après avoir trouvé un accord avec Parme pour Zion Suzuki, le PSG va devoir trancher concernant la suite. D’autant que la Juventus n’est pas prête à tout accepter en cas de prêt du Japonais, que Luis Enrique veut voir avant de décider de la suite. Mais le gardien a déjà fait son choix…



Hier soir, le Paris Saint-Germain a ajouté un trophée de plus à sa collection avec une nouvelle Supercoupe d’Europe. À présent, les pensionnaires du Parc des Princes vont s’activer pour boucler plusieurs transferts. Si le dossier Mika Godts (Ajax) n’est pas encore bouclé, le PSG a plutôt bien avancé pour Ferran Torres. Un accord de principe a été trouvé avec le FC Barcelone pour un montant de 55 M€. Le champion du monde espagnol, lui, était déjà d’accord depuis plusieurs jours avec les Franciliens. Mardi, les Parisiens se sont aussi entendus avec Parme concernant Zion Suzuki.



Pour lui, les champions de France et d’Europe vont lâcher 35 M€. La question est maintenant de savoir ce que compte faire Paris avec le Japonais. La tendance est à un prêt d’une saison afin que le portier de 23 ans poursuive sa progression et enchaîne les matches avant d’évoluer dans la capitale française. D’autant que le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi compte déjà dans ses rangs Matvey Safonov et Lucas Chevalier, sans compter le jeune Alessandro Longoni arrivé cet été. Cette solution semble être la meilleure puisque Suzuki a fait savoir qu’il veut jouer et être titulaire. Ce que Luis Enrique ne peut pas lui assurer.



Suzuki veut rejoindre Turin en prêt, Luis Enrique va trancher

Dans le même temps, la Juventus, qui a longtemps poussé pour le recruter, s’est positionnée pour l’accueillir en prêt. La voie semblait donc toute tracée. D’autant que selon La Gazzetta dello Sport, Zion Suzuki a déjà donné son feu vert pour rejoindre le Piémont sous la forme d’un prêt après avoir discuté avec les dirigeants bianconeri. Il sait que la Juve est ambitieuse et qu’il aura un rôle important à jouer, lui qui présente l’avantage de parfaitement connaître la Serie A. Sauf que le footballeur nippon comme l’écurie turinoise n’ont pas la main. En effet, c’est le PSG qui va trancher. Plus précisément Luis Enrique.



Le technicien asturien veut d’abord voir le Japonais à l’œuvre et ensuite il décidera s’il reste à Paris cette saison ou s’il s’en ira en prêt. La Gazzetta dello Sport ajoute que dans la capitale française, le club n’a pas encore les idées claires à son sujet et sur la hiérarchie des portiers. Deuxième point à régler : les détails financiers d’un éventuel prêt. La Gds indique que tout le monde va devoir discuter pour savoir qui paiera le salaire du joueur, quel effort financier la Juve peut faire et quelles seront les conditions d’un éventuel retour de Suzuki à Paris après un prêt. La Vieille Dame n’est pas forcément emballée à l’idée de participer à la valorisation d’un jeune talent sans avoir de contrepartie. Un point est prévu dans les prochaines heures entre Parisiens et Turinois.