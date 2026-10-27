​Pacte de stabilité sociale : le gouvernement vise 71 % d’exécution des engagements en décembre

Le ministre de la Fonction publique, du Travail et de la Réforme du service public, Mamadou Lamine Dianté, a annoncé, le 26 octobre 2026 à Diourbel que le taux d’exécution des engagements du gouvernement dans le cadre du pacte de stabilité sociale devrait passer de 42 % actuellement à 71 % en décembre.



Lors d’une visite consacrée à l’évaluation des services déconcentrés de son département, le ministre a réaffirmé la disponibilité du gouvernement à poursuivre les concertations avec les syndicats pour répondre aux préoccupations des travailleurs.



Mamadou Lamine Dianté a notamment évoqué les revendications des syndicats d’enseignants portant sur les retards de paiement des indemnités de logement, la fiscalité des rappels et la révision du système de rémunération. Il a expliqué que les retards constatés dans l’exécution de certains engagements sont liés à des contraintes budgétaires et techniques.



Concernant le code de la sécurité sociale en cours d’élaboration, il a indiqué que la suppression du collège des représentants et la réduction du conseil d’administration de 22 à 14 membres découlent de la transposition des dispositions du socle juridique de la CIPRES. Les textes d’application seront discutés au sein du Conseil consultatif du travail et de la sécurité sociale avant leur adoption.



Le ministre a également rappelé que deux grèves générales ont été enregistrées en 2025, année de signature du nouveau pacte de stabilité sociale, contre aucune en 2014, lors du précédent pacte.



Au cours de sa visite à Diourbel, Mamadou Lamine Dianté et sa délégation se sont rendus à l’Inspection régionale du travail et de la protection sociale, où des besoins en équipements informatiques ont été relevés. La construction d’une salle de réunion pour cette structure est envisagée dans le budget de 2027.