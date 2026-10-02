​Paiements dans l’UEMOA : Comment le système PI-SPI révolutionne le monde des banques, des fintechs et des opérateurs

Depuis le lancement officiel de la Plateforme Interopérable du Système de Paiement Instantané (PI-SPI) par la BCEAO le 30 septembre 2025, le marché financier régional de l’UEMOA est entré dans une mutation profonde, telle que l'analyse l'ingénieur financier et expert en finance numérique Kaou Ibrahima Diallo.



Avec un nombre total de participants autorisés à ouvrir les services de PI-SPI au public s'élevant à 175 acteurs répartis dans l'ensemble de l'espace UEMOA, l'infrastructure prend une dimension systémique majeure.



Loin de se limiter à une simple « nouvelle tuyauterie permettant de faire circuler l'argent plus rapidement », cette infrastructure régionale « change les modèles économiques » en faisant basculer progressivement le système « d’un système organisé autour des réseaux à un système organisé autour des utilisateurs », selon l'expert. Cette révolution technologique bouscule directement les acteurs historiques et provoque une « migration de la rente » soulignée par Kaou Ibrahima Diallo.



Alors que le transfert d'argent interopérable devient une commodité gratuite pour les particuliers, les opérateurs comme Orange Money adaptent leur stratégie en « déplaçant une partie de sa logique de monétisation du transfert vers le retrait ».



De son côté, Wave dont le modèle repose historiquement sur des transferts à bas coût et des retraits gratuits fait face à un arbitrage redoutable, bien que la liste officielle des participants publiée par la BCEAO le 30 septembre 2026 montre que Wave Digital Finance figure désormais parmi les acteurs autorisés au service PI-SPI au Sénégal.



Pour les fintechs émergentes (comme Mixx by Yas ou Djamo) et les banques, PI-SPI offre une opportunité historique de s'affranchir des logiques de réseaux fermés, d'après l'analyse de Kaou Ibrahima Diallo. Les banques peuvent ainsi « utiliser le paiement comme une porte d'entrée vers leur véritable métier : l'intermédiation financière », transformant les flux transactionnels en nouveaux leviers pour le crédit, l'épargne et les services aux entreprises grâce aux API Business.



D’après l'analyse de Kaou Ibrahima Diallo, « PI-SPI ne détruit pas nécessairement de la valeur, il détruit certaines rentes et il en crée potentiellement de nouvelles ». Les véritables gagnants de cette intégration monétaire, appuyée par la mise en service officielle recensée par la BCEAO, ne seront plus ceux qui facturent le déplacement de fonds, mais ceux qui sauront remporter « la bataille de la relation client » et « monétiser l'économie qui se construira au-dessus de PI-SPI ».