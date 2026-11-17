L’Institut Pasteur de Dakar a organisé, ce mardi, la 4e édition du Dakar Epidemics Forum, en collaboration avec le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique et le Foreign, Commonwealth & Development Office (FCDO). Cette rencontre a réuni des acteurs de la santé et des experts venus de plusieurs continents autour de la détection précoce des épidémies, du partage des données et du renforcement de la souveraineté sanitaire en Afrique.



À l’ouverture du forum, le ministre de la Santé et de l’Hygiène publique, Ibrahima Sy, a insisté sur l’importance de la formation des personnels de santé et de la coopération entre les différents secteurs pour mieux faire face aux urgences sanitaires. « La pratique de la santé publique est très complexe. Il faut construire, souvent déconstruire, et il faut même co-construire pour arriver à des solutions innovantes qui permettent de faire face à des épidémies ou des pandémies qui émergent », a-t-il déclaré.



Le ministre a également rappelé les efforts du Sénégal en matière de surveillance épidémiologique. Il a notamment évoqué le dispositif 4S, renforcé par une surveillance collaborative impliquant plusieurs départements ministériels, notamment ceux chargés de l’Agriculture, de l’Environnement et de l’Eau. Cette démarche s’inscrivait dans l’approche « One Health », qui repose sur la collaboration entre les différents secteurs concernés par la santé humaine, animale et environnementale.



Ibrahima Sy a par ailleurs annoncé un financement du Pandemic Fund de plus de 13 à 14 milliards, destiné à renforcer la préparation du Sénégal face aux épidémies et aux pandémies. Il a souligné que « sans des données scientifiques robustes, on ne peut rien planifier, on ne peut rien anticiper ». Il a ainsi plaidé pour un meilleur partage des informations entre les pays, estimant que « les épidémies ne connaissent pas les frontières ».



Le ministre a également mis en avant le rôle des communautés dans la détection précoce des maladies. Selon lui, les agents de santé communautaires participaient à l’identification des premiers signes et à leur transmission aux professionnels de santé. Il a aussi évoqué l’expérimentation de nouveaux outils, notamment l’intelligence artificielle et la télémédecine, pour améliorer la surveillance sanitaire.



Sur la question de la souveraineté sanitaire, Ibrahima Sy a présenté la recherche, la formation et l’innovation comme des atouts du Sénégal. Il a notamment cité l’Institut Pasteur de Dakar et le projet de production locale de vaccins. « Aujourd’hui, on a l’ambition de produire des médicaments et des vaccins », a-t-il affirmé, en évoquant notamment le vaccin contre la fièvre jaune, destiné à contribuer à l’autonomie vaccinale du continent.



De son côté, l’administrateur général de l’Institut Pasteur de Dakar, le docteur Socé Fall, a rappelé le rôle historique de l’institution dans la lutte contre les épidémies. Il a indiqué que ses équipes avaient été déployées dans plus de 40 pays africains. Elles intervenaient notamment en République démocratique du Congo et en Afrique du Sud. L’Institut avait également contribué à la formation de 18 pays pour le diagnostic et la réponse au virus Ebola-Bundibugyo.



Le responsable a souligné que l’expertise de l’Institut reposait sur plusieurs disciplines scientifiques, notamment la virologie, la luminologie et l’entomologie, ainsi que sur ses capacités de recherche et de développement. Il a également annoncé que l’entité DiaTropix de l’Institut Pasteur de Dakar avait développé le premier test rapide au monde pour la rougeole. Une avancée qui, selon lui, témoignait de la capacité de l’Afrique à exporter son savoir-faire scientifique.



Abordant les objectifs de cette quatrième édition, Ibrahima Socé Fall a expliqué que les échanges devaient permettre d’identifier les insuffisances du continent en matière de détection, de surveillance, de recherche et de déploiement des solutions sanitaires. « Nous voulons que ces capacités soient étendues sur le continent de telle sorte que l’agenda de la souveraineté sanitaire, qui est une priorité pour l’Afrique, puisse être une réalité », a-t-il déclaré.



Il a également annoncé la reprise de la production du vaccin contre la fièvre jaune, interrompue pendant plusieurs années. Selon lui, cette relance représentait un enjeu important, alors que plus de 400 millions de personnes dans le monde étaient exposées au risque de cette maladie.



Le forum a enfin enregistré la participation de scientifiques et de partenaires venus de différents continents. Une mobilisation qui devait favoriser le partage d’expériences et de connaissances pour renforcer les capacités africaines face aux prochaines urgences sanitaires.