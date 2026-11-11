​Parcelles Assainies : Kiiraay dénonce des violences contre des conseillers municipaux

Le parti présidentiel Kiiraay a condamné les violences physiques et verbales, les menaces et les intimidations visant des conseillers municipaux des Parcelles Assainies, le 10 novembre 2026, lors d’une séance consacrée au vote du budget communal.
Dans un communiqué publié le 11 novembre, Kiiraay Parcelles Assainies a dénoncé des actes qu’il juge « graves et inacceptables ». Les élus concernés avaient récemment rejoint le parti.
La formation politique a demandé l’ouverture d’une enquête « diligente, impartiale et approfondie » pour établir les responsabilités. Elle a également appelé à garantir la sécurité des élus locaux et le respect des principes démocratiques.
« On ne saurait intimider des élus pour leurs choix politiques », a martelé le parti, qui a réaffirmé son soutien aux conseillers concernés.
Dans un communiqué publié le 11 novembre, Kiiraay Parcelles Assainies a dénoncé des actes qu’il juge « graves et inacceptables ». Les élus concernés avaient récemment rejoint le parti.
La formation politique a demandé l’ouverture d’une enquête « diligente, impartiale et approfondie » pour établir les responsabilités. Elle a également appelé à garantir la sécurité des élus locaux et le respect des principes démocratiques.
« On ne saurait intimider des élus pour leurs choix politiques », a martelé le parti, qui a réaffirmé son soutien aux conseillers concernés.
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