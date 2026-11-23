Le nommé L.A. Bassène, âgé de 32 ans, exerçant la profession de conducteur de moto-taxi (« thiak-thiak »), s’est donné la mort par pendaison, le 22 novembre 2026, sur la terrasse d'un domicile sis à l'Unité 26 des Parcelles Assainies. Son corps a été retrouvé suspendu à l'aide d'une corde attachée à la structure de la cage d'escalier.
Informé, le commissariat des Parcelles Assainies s’est déplacé pour faire les premiers constats de ce drame macabre. Selon les premiers renseignements recueillis sur les lieux, la victime partageait sa chambre avec deux colocataires.
Le corps sans vie a été évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers, aux fins d'autopsie. Le parquet a été informé. Une enquête est ouverte, selon le journal Libération.
Informé, le commissariat des Parcelles Assainies s’est déplacé pour faire les premiers constats de ce drame macabre. Selon les premiers renseignements recueillis sur les lieux, la victime partageait sa chambre avec deux colocataires.
Le corps sans vie a été évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers, aux fins d'autopsie. Le parquet a été informé. Une enquête est ouverte, selon le journal Libération.
Autres articles
-
Yoff : le maire Seydina Laye alerte 13 jours après la disparition d’une pirogue comprenant 175 migrants
-
Émigration irrégulière : Sept pirogues interceptées, 946 migrants sauvés au large du Sénégal
-
Grève des boulangers: à Dakar, le pain toujours disponible malgré l’arrêt annoncé
-
"Pirogue fantôme" : près de 5 millions de FCFA détournés, un recruteur arrêté
-
Grand-Yoff : un homme de 57 ans arrêté pour des abus sexuels présumés sur une fille de 13 ans