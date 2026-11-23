Le nommé L.A. Bassène, âgé de 32 ans, exerçant la profession de conducteur de moto-taxi (« thiak-thiak »), s’est donné la mort par pendaison, le 22 novembre 2026, sur la terrasse d'un domicile sis à l'Unité 26 des Parcelles Assainies. Son corps a été retrouvé suspendu à l'aide d'une corde attachée à la structure de la cage d'escalier.



Informé, le commissariat des Parcelles Assainies s’est déplacé pour faire les premiers constats de ce drame macabre. Selon les premiers renseignements recueillis sur les lieux, la victime partageait sa chambre avec deux colocataires.



Le corps sans vie a été évacué à l'hôpital par les sapeurs-pompiers, aux fins d'autopsie. Le parquet a été informé. Une enquête est ouverte, selon le journal Libération.